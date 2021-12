Covid-19, due neonati contagiati e ricoverati in ospedale

Ci sono anche due neonati, uno di 6 e l’altro di 8 mesi, tra i bambini finiti in ospedale dopo essere stati contagiati da familiari risultati positivi al Covid 19 in provincia di Vibo Valentia. Per uno di loro, in condizioni più preoccupanti, si è anche reso necessario il trasferimento nell’ospedale di Catanzaro. L’altro neonato, invece, è stato ricoverato nell’ospedale Jazzolino.

Intanto l’escalation di casi nel vibonese prosegue e preoccupa. I contagiati attivi sono al momento 720, con 65 nuovi positivi nella giornata di ieri. Sempre nel Vibonese sono iniziate stamane, al centro commerciale Vibo Center, le operazioni di vaccinazione dei piccoli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le attività si svolgono all’interno della struttura nei locali in cui in precedenza c’era un negozio di sport.