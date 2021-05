Covid-19: Focolaio in una scuola di Borgia: quasi tutti positivi alunni e docenti di una classe

«Quanto accaduto nelle giornate di lunedì e di ieri nelle nostre scuole ed in particolare in una classe del nostro Istituto scolastico non trova al momento nessuna spiegazione plausibile o che si avvicini neanche minimamente alla logica.

Appare sin da subito di una gravità assoluta».

Lo afferma il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco.

Che aggiunge: «La positività della quasi totalità degli alunni e del personale docente di una stessa classe supera il peggiore degli incubi perché ci travolge in pieno.

Il contagio all’interno delle nostre scuole c’è stato in questi mesi, ma è sempre rimasto contenuto e limitato ad un solo caso.

Questa volta no e ciò che ancor di più lascia perplessi è la simultanea comparsa dei sintomi tra tutti gli alunni verificatasi tra la giornata di domenica e lunedì.

Sicuramente c’è bisogno di risposte. C’è bisogno di chiarezza fino in fondo, sono la prima a chiederla e a volerla dare, come tra l’altro sto facendo con tutti i genitori con cui ho interloquito in questi 2 giorni.

Tutti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, me compresa, hanno il dovere di esaminare fino in fondo ciò che è accaduto producendo il massimo sforzo per capire dove e perché la “normalità” si è interrotta provocando uno squarcio così profondo».

Il sindaco dice ancora: «Non mi tirerò mai indietro e non mi sottrarrò a nessuna azione, ma oggi bisogna agire dando priorità alla procedure di tracciamento ed isolamento per limitare quanto più possibile le conseguenze.

Non so se è successo qualcosa, in ambito scolastico o extra scolastico, di cui ancora non sono a conoscenza, so solo che ora più che mai è il momento di essere chiari e sinceri fino in fondo per trovare il punto di partenza e chiudere nuovamente il tracciamento.

Dobbiamo concentrare gli sforzi su questo, per ora, poi penseremo al resto, a tutto il resto».

Poi conclude: «Domani avremo un’idea più completa eseguendo i tamponi molecolari a tutti i bimbi, ed è a loro ed alle loro famiglie rivolgo il mio pensiero. È il momento di dare serenità!»