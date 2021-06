Covid-19, il Bollettino della Regione Calabria del 25 giugno

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 920745 (+2.574).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68832 (+39) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 209 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10035 (9892 guariti, 143 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5066 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17907 (17351 guariti, 556 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 68 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6483 (6383 guariti, 100 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 396 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22658 (22325 guariti, 333 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 78 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5475 (5383 guariti, 92 deceduti).

I soggetti positivi di oggi a Crotone sono 10 di cui 7 migranti.

Il numero dei positivi di Crotone odierni è stato rettificato in quanto n.8 soggetti positivi sono stati trasferiti nel setting Altro / Migranti.