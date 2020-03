Covid-19, il Comalca a pieno regime: garantita la fornitura di frutta e verdura in tutta la regione

«Tutti i prodotti agroalimentari continueranno ad arrivare nelle rivendite al dettaglio e, quindi, sulle tavole dei calabresi senza alcun tipo di ritardo o rallentamento, circostanza che permette di rassicurare sulla freschezza, sulla qualità e sull’assortimento ottimale dei prodotti stessi. Una continuità operativa certificata anche dall’assoluta conferma dei giorni e degli orari di normale funzionamento».

A comunicarlo è il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Mercato Agricolo e Alimentare della Calabria che si è riunito, d’urgenza e in forma telematica, nel pomeriggio odierno per determinarsi sull’attuazione delle normative igienico-sanitarie disposte dai diversi provvedimenti normativi emanati negli ultimi giorni dalle competenti autorità per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus Covid-19.

Tutte le prescrizioni normative in tema igienico-sanitario saranno da Comalca rigorosamente osservate così come ne sarà monitorato il rispetto da parte degli operatori, dei dipendenti ma anche del pubblico, invitato ad osservare la distanza interpersonale ed evitare gli assembramenti durante le operazioni di acquisto. Obbligatorio, in ogni caso, l’uso della mascherina protettiva.

La riunione è servita a sottolineare che il mercato non dovrà subire alcun tipo di rallentamento nella propria attività, potendo essere pienamente rispettate le distanze di sicurezza tra tutti i soggetti attivi all’interno della stecca mercato e degli uffici stante anche l’adeguata logistica di cui si dispone: «Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalla Camera di Commercio di Catanzaro che socio di maggioranza del Comalca – è impegnato a far sì che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus Covid-19 in Italia e nella nostra regione intacchi il meno possibile l’attività del nostro mercato che opera in assoluta serenità e al massimo della sua capacità, garantendo frutta e verdura fresche su tutto il territorio regionale grazie a tutti gli operatori ortofrutticoli senza il cui coraggio e contributo ogni sforzo risulterebbe vanificato», ha spiegato il presidente Daniele Maria Ciranni che ha voluto, nell’ occasione, esprimere il suo ringraziamento per il contributo concreto dei docenti e degli studenti dall’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Vibo Valentia per avere prodotto e fornito gratuitamente al mercato la soluzione igienizzante che in queste ore scarseggia sulle ordinarie corsie di commercio.