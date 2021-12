Covid-19, impennata dei contagi in Calabria: oltre mille nelle ultime 24 ore

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.626.744 (+11.469).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 106.499 (+1.091) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.559 (49 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1.502 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.542 (12.367 guariti, 175 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.682 (91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.583 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.227 (28.513 guariti, 714 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 618 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 598 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.373 (9.247 guariti, 126 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.843 (113 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.722 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.146 (33.690 guariti, 456 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.201 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.179 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.748 (7.634 guariti, 114 deceduti)

L’asp di Crotone comunica: L’incremento dei casi di è 114. In piattaforma ne risultano 109 perché nei giorni precedenti 5 positivi noti sono stati classificati come nuovi casi.

L’ Asp di Catanzaro comunica 202 nuovi soggetti positivi di cui 15 residenti fuori regione.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 493 nuovi soggetti positivi di cui 17 fuori regione L’ Asp di Cosenza comunica 103 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.