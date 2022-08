Covid-19, in Calabria 1.038 nuovi positivi e 6 decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3507306 (+3.721).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 497393 (+1.038) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5548 (73 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5466 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 77161 (76804 guariti, 357 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 49516 (116 in reparto, 3 in terapia intensiva, 49397 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 90974 (89766 guariti, 1208 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 2734 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2708 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46411 (46161 guariti, 250 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11991 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 11908 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 164202 (163378 guariti, 824 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2542 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2523 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41427 (41250 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica: “Totale positivi odierni 142 di cui 4 nuovi soggetti positivi”. L’ASP di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano: 1 nuovo caso ricoverato, 1 caso ricoverato, già noto a domicilio, e 26 nuovi casi a domicilio”.