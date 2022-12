Covid-19, in Calabria 1.107 nuovi contagi e nessun decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 614383 (+1.107) rispetto a ieri. 1.203 i guariti e un tasso del 24,05%. 162 i pazienti ricoverati in reparto (+7) e restano 11 in rianimazione. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4098468 (+4.602).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1051 (46 in reparto, 7 in terapia intensiva, 998 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 107671 (107261 guariti, 410 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2585 (64 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2519 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179271 (177859 guariti, 1412 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 278 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58286 (58010 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1776 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1744 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 203614 (202719 guariti, 895 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 409 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 399 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52065 (51873 guariti, 192 deceduti).