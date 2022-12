Covid-19, in Calabria 1.151 nuovi contagi e un decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 601429 (+1.151) rispetto a ieri. 962 guariti e un decesso. Tasso al 22,35%. 150 i pazienti in reparto e 5 in rianimazione. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4029371 (+5.151).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1748 (39 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1704 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 103404 (103008 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2320 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2263 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 175330 (173953 guariti, 1377 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 270 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 264 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57605 (57334 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2571 (37 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2534 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 199208 (198326 guariti, 882 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 462 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51235 (51045 guariti, 190 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “Oggi 362 positivi di cui 2 fuori regione”.