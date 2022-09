Covid-19, in Calabria 1124 nuovi contagi e un decesso

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.676.162 (+5.397). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 539.629 (+1.124) rispetto a ieri. Registrati un decesso e 3294 guariti. Il totale degli attualmente positivi è di 63274.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3.715 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3686 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87790 (87417 guariti, 373 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 47499 (52 in reparto, 1 in terapia intensiva, 47446 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 105446 (104171 guariti, 1275 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2003 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1986 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52096 (51840 guariti, 256 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4221 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 182746 (181900 guariti, 846 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2625 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2616 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44804 (44620 guariti, 184 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 224 nuovi soggetti positivi di cui 11 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 321 nuovi soggetti positivi di cui 17 fuori regione. Oggi si registrano 322 nuovi casi. Il numero totale dei casi è incrementato di 321 unità e non di 322, in quanto 1 caso è stato eliminato perché risultato doppio.