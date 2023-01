Covid-19, in Calabria 1156 nuovi contagi e 5 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 618883 (+1.156) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4117562 (+4.923).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1134 (49 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1078 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 108646 (108228 guariti, 418 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 3267 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3190 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 180384 (178965 guariti, 1419 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 107 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 98 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58744 (58468 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1350 (38 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1307 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 205102 (204203 guariti, 899 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 211 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 198 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52477 (52284 guariti, 193 deceduti).

Si precisa che nel bollettino del 02/01/2023 l’ASP di Reggio Calabria ha corretto il numero di soggetti in isolamento domiciliare in 1203 unità (invece di 1788), mentre il numero di guariti corretto è di 204094 (invece di 203509).