Covid-19, in Calabria 1346 nuovi contagi e 3 decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.644.165 (+3.896). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 532.729 (+1.346) rispetto a ieri.

Sono 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore e 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Diminuiscono i ricoveri in reparto. Il totale degli attualmente positivi è di 68340.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4.231 (49 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85.781 (85.410 guariti, 371 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 50.935 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50.886 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99.960 (98.689 guariti, 1.271 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2.224 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.213 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51.140 (50.884 guariti, 256 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.211 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.155 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 180.083 (179.241 guariti, 842 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.490 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.476 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44.209 (44.029 guariti, 180 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 303 nuovi soggetti positivi di cui 18 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 411 nuovi soggetti positivi di cui 46 fuori regione.