Covid-19, in Calabria 199 nuovi positivi e nessun decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 588337 (+199) rispetto a ieri. Nessun decesso e 285 guariti nelle ultime 24 ore. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3954970 (+1.703).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1818 (14 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1801 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99660 (99269 guariti, 391 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2947 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2880 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170817 (169461 guariti, 1356 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 192 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56994 (56725 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1480 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 196430 (195560 guariti, 870 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 430 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 421 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50368 (50178 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica “totali positivi odierni 41 di cui 1 pos. fuori regione e zero guariti f.r.”.