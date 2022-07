Covid-19, in Calabria 3.086 nuovi contagi e sei decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3410255 (+8.338).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 471456 (+3.086) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6941 (73 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6855 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 70524 (70184 guariti, 340 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 42714 (121 in reparto, 3 in terapia intensiva, 42590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89003 (87826 guariti, 1177 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2697 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2670 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44208 (43969 guariti, 239 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14968 (80 in reparto, 3 in terapia intensiva, 14885 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 153374 (152565 guariti, 809 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2314 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2295 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40578 (40402 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 600 nuovi soggetti positivi di cui 21 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 1008 nuovi soggetti positivi di cui 49 fuori regione. Inoltre, specifica che

“Si comunicano 5 decessi, 3 in reparto e 2 a domicilio, di questi ultimi 1 è avvenuto il 28/06/2022 – notizia appresa da scheda ISTAT di morte”.