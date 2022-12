Covid-19, in Calabria 504 nuovi contagi e 4 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 609139 (+504) rispetto a ieri. 4 i decessi. 480 guariti. Il tasso è al 17,54%. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4069844 (+2.874).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1503 (45 in reparto, 12 in terapia intensiva, 1446 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 105789 (105387 guariti, 402 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2761 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2696 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 177277 (175886 guariti, 1391 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 319 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 305 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57954 (57682 guariti, 272 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2630 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2583 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 201387 (200499 guariti, 888 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 566 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 555 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51634 (51443 guariti, 191 deceduti).