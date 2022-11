Covid-19, in Calabria 515 nuovi contagi e un decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 592171 (+515) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3976958 (+3.004).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1852 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1825 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100712 (100320 guariti, 392 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2436 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2378 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172511 (171148 guariti, 1363 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 278 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57120 (56850 guariti, 270 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1891 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1861 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 197049 (196177 guariti, 872 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 507 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 493 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50589 (50399 guariti, 190 deceduti).

L’ ASP di Cosenza comunica 155 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.