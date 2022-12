Covid-19, in Calabria 574 nuovi contagi e tre decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 611848 (+574) rispetto a ieri. Inoltre, sono 167 i pazienti in reparto (+3) e 17 in rianimazione. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4086255 (+3.179).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1177 (43 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1124 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 106847 (106442 guariti, 405 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2309 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2244 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 178590 (177188 guariti, 1402 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 321 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58127 (57851 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2233 (39 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 202566 (201676 guariti, 890 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 464 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51869 (51677 guariti, 192 deceduti).