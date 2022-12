Covid-19, in Calabria 631 nuovi positivi e 5 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 612479 (+631) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4089275 (+3.020).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1126 (42 in reparto, 9 in terapia intensiva, 1075 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 107044 (106637 guariti, 407 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2361 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 178732 (177328 guariti, 1404 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 332 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 326 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58151 (57875 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2271 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2232 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 202705 (201814 guariti, 891 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 459 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 446 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51949 (51757 guariti, 192 deceduti).