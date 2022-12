Covid-19, in Calabria 635 nuovi contagi e 4 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 602806 (+635) rispetto a ieri. 4 decessi e 494 guariti. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4036497 (+3.427).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1788 (35 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1748 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 103781 (103385 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2380 (58 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 175651 (174270 guariti, 1381 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 303 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57664 (57393 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2813 (35 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2777 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 199382 (198499 guariti, 883 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 461 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51300 (51110 guariti, 190 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica:”Oggi 191 positivi di cui 3 fuori regione”.