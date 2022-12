Covid-19, in Calabria 702 nuovi contagi e due decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 599384 (+702) rispetto a ieri e 2 decessi. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Tasso di positività al 20,63%. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4019499 (+3.402).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1679 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1642 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 102878 (102482 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2090 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2032 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 174974 (173597 guariti, 1377 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 257 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57521 (57250 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2301 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2263 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 198843 (197964 guariti, 879 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 462 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 450 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51111 (50921 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 197 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 209 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.