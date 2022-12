Covid-19, in Calabria 710 nuovi positivi e 4 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 606639 (+710) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4056324 (+3.826).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1740 (40 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1690 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 104906 (104507 guariti, 399 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2876 (73 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2803 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 176385 (174997 guariti, 1388 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 328 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57821 (57550 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2865 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2818 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 200415 (199529 guariti, 886 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 466 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 455 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51534 (51343 guariti, 191 deceduti).