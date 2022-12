Covid-19, in Calabria 835 nuovi positivi e un decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 615218 (+835) rispetto a ieri. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Salgono i ricoveri: 172 (+10) in reparto e 13 (+2) in rianimazione. 6.705 gli attualmente positivi nella regione. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4101970 (+3.502). Tasso di positività al 23,84%.

Catanzaro: CASI ATTIVI 1097 (50 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1037 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 107827 (107417 guariti, 410 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2836 (70 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2766 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179310 (177897 guariti, 1413 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 299 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 288 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58343 (58067 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1837 (33 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1801 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 203762 (202867 guariti, 895 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 397 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 390 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52118 (51926 guariti, 192 deceduti).