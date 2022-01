Covid-19, per fine quarantena basta anche un test rapido. Ecco le nuove disposizioni

Ecco le nuove disposizioni per il tampone in forza dell’ultima ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria.

In sostanza “per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e quarantena e di auto sorveglianza, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e riconosciuti come abilitati senza conferma del test Asp”.