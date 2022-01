Covid-19, prorogata in Calabria la zona gialla per altri 15 giorni

Prorogata, per 15 giorni, la permanenza in zona gialla del Friuli Venezia Giulia e della Calabria.

Lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui si prevede il passaggi in giallo anche di Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle D’Aosta, con queste 4 le regioni classificate gialle per le misure anti-Covid diventano così in tutto 15.

Le misure, si legge nel testo, “hanno effetti dal primo giorni non festivo successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale”.