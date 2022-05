Covid-19, registrati in Calabria 1246 nuovi contagi e 2 decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2950282 (+6.456).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 359129 (+1.246) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7401 (84 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7306 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46017 (45734 guariti, 283 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 46669 (62 in reparto, 4 in terapia intensiva, 46603 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45076 (44014 guariti, 1062 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3287 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3271 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33422 (33202 guariti, 220 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7793 (75 in reparto, 3 in terapia intensiva, 7715 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128598 (127841 guariti, 757 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18296 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18278 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20120 (19950 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 6 nuovi soggetti positivi nel Setting fuori regione.

