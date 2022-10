Covid-19, registrati in Calabria 1384 nuovi casi e un decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 567289 (+1.384) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3833628 (+6.405).

Catanzaro: CASI ATTIVI 2594 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2565 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94234 (93851 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 8396 (72 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8324 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 156272 (154958 guariti, 1314 deceduti) .

Crotone: CASI ATTIVI 474 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 467 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55646 (55380 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2207 (34 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2173 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 191065 (190207 guariti, 858 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 609 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 598 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48743 (48557 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 311 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 665 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia comunica 55 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.