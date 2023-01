Covid-19, registrati in Calabria 142 nuovi contagi e tre decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 627925 (+142) rispetto a ieri. Tre i decessi: 130 i ricoveri in reparto (-1) e dieci in rianimazione. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4183511 (+1.923).

Catanzaro: CASI ATTIVI 172 (24 in reparto, 9 in terapia intensiva, 139 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111695 (111270 guariti, 425 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 961 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 894 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 186194 (184735 guariti, 1459 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 67 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59563 (59285 guariti, 278 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 331 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 208176 (207262 guariti, 914 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 72 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 60 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53104 (52905 guariti, 199 deceduti).