Covid-19, registrati in Calabria 2212 nuovi casi e 9 decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1916935 (+13.085).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 156630 (+2.212) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5951 (76 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5864 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14976 (14785 guariti, 191 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 9872 (135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9728 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31155 (30373 guariti, 782 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2796 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2768 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11523 (11382 guariti, 141 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13799 (180 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13606 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46893 (46375 guariti, 518 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 8476 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8457 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9445 (9312 guariti, 133 deceduti).

L’asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio.