Covid-19, registrati in Calabria 3.057 nuovi contagi e 6 decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.916.411 (+13.692).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 352.430 (+3.057) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.659 (86 in reparto, 7 in terapia intensiva, 7.566 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44.150 (43.872 guariti, 278 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 47.877 (79 in reparto, 6 in terapia intensiva, 47.792 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41.506 (40.451 guariti, 1.055 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.218 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.198 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.881 (32.663 guariti, 218 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8.404 (95 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.306 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126.317 (125.566 guariti, 751 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.281 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.264 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.729 (19.559 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 986 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. Specifica che “Oggi si registrano 987 nuovi casi; il numero complessivo è incrementato di 986 unità e non di 987 in quanto un caso, dimesso a domicilio dal Pronto Soccorso AO Cosenza, è stato eliminato in quanto già presente nell’elenco dei positivi e pertanto doppio”.