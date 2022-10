Covid-19, registrati in Calabria 389 nuovi positivi e nessun decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 580772 (+389) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3908575 (+2.399).

Catanzaro: CASI ATTIVI 2038 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2016 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97464 (97078 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 3858 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3795 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 166946 (165609 guariti, 1337 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 384 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 375 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56511 (56243 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2053 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2027 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 194122 (193259 guariti, 863 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 576 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 568 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49682 (49494 guariti, 188 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 192 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.