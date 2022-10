Covid-19, registrati in Calabria 528 nuovi contagi e un decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 576471 (+528) rispetto a ieri. 402 guariti e un decesso. Sono 10.644 gli attualmente positivi. 140 i pazienti in reparto (-7) e 7 in rianimazione (+1).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3883185 (+3.152).

Catanzaro: CASI ATTIVI 2305 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2277 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96322 (95939 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 4867 (74 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4792 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 164099 (162769 guariti, 1330 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 429 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56210 (55942 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2136 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2108 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193049 (192186 guariti, 863 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 648 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 641 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49296 (49108 guariti, 188 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione 4 nuovo caso a domicilio”.