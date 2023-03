Covid-19, registrati in Calabria 70 nuovi casi e nessun decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 632259 (+70) rispetto a ieri. Nessun decesso e un tasso del 5,12%. 974 sono gli attualmente positivi in Calabria, 71 sono ricoverati in reparto e 3 in rianimazione tutti gli altri in isolamento domiciliare.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4259785 (+1.367).

Catanzaro: CASI ATTIVI 349 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 324 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112513 (112079 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 337 (34 in reparto, 0 in terapia intensiva, 303 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188361 (186868 guariti, 1493 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 13 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59943 (59662 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 140 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 130 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209373 (208448 guariti, 925 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 26 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53578 (53377 guariti, 201 deceduti).