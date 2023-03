Covid-19, registrati in Calabria 73 nuovi positivi e due decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 633094 (+73) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4280281 (+1.524).

Catanzaro: CASI ATTIVI 388 (24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112724 (112285 guariti, 439 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 195 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188795 (187296 guariti, 1499 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 21 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59998 (59716 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 91 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 82 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209554 (208628 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 34 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53659 (53457 guariti, 202 deceduti).