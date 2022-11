Covid-19, registrati in Calabria 795 nuovi contagi e 4 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 593170 (+795) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3983247 (+4.788).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1806 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1778 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 101075 (100681 guariti, 394 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2306 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2245 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172998 (171631 guariti, 1367 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 265 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 262 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57191 (56921 guariti, 270 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1770 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1745 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 197376 (196503 guariti, 873 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 463 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 449 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50687 (50497 guariti, 190 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica 270 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L’ ASP di Cosenza comunica 270 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione. Inoltre, comunica due decessi di cui uno è avvenuto a domicilio il 17/11/2022.