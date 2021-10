A seguito dei risultati negativi di verifica Covid il sindaco di Squillace Pasquale Muccari ha disposto la riapertura della scuola primaria di Squillace Lido.

La scuola era stata chiusa per il Covid, in quanto uno degli alunni era risultato positivo. Il plesso, dunque, era stato chiuso e le attività didattiche in presenza sospese, in via precauzionale.

Carmela Commodaro – S1TV