Covid-19, sono 311 i contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 587.641 soggetti per un totale di 623.952 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 41.709 (+311 rispetto a ieri), quelle negative 545.932.Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.300 (53 in reparto AO di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 3.184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.979 (8.674 guariti, 305 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.880 (26 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 10 in reparto all’AOU Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1.829 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.987 (3.883 guariti, 104 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 537 (25 in reparto; 512 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.767 (2.721 guariti, 46 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 522 (15 ricoverati, 507 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.429 (3.365 guariti, 64 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.445 (82 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.346 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.504 (14.283 guariti, 221 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 120, Catanzaro 33, Crotone 61, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 85.

Altra Regione o Stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 145.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.