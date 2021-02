Covid-19, sospensione didattica in presenza in due classi scuola secondaria di Catanzaro

In seguito alla comunicazione di due casi di positività al Covid-19 relativi a studenti, il sindaco Sergio Abramo, d’intesa con la dirigente scolastica, ha disposto la sospensione della didattica in presenza in due classi della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico Pascoli.

Il provvedimento prevede l’attivazione, ove possibile, della didattica integrata, ed è valido da lunedì 22 a sabato 27 febbraio, in attesa che vengano completate le attività di tracciamento dei contatti stretti e sanificati gli spazi scolastici interessati.