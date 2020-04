Covid-19 “trovata la cura”? Importanti conferme dal laboratorio della Molecular Partners di Zurigo

Il laboratorio di Zurigo della Molecular Partners ha rivelato di aver identificato diverse proteine che possono neutralizzare SarsCov-2, la causa della polmonite virale.

Il laboratorio Molecular Partners, un’azienda biofarmaceutica in fase clinica con sede a Zurigo, ha lanciato un programma terapeutico contro Covid-19 in collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della popolazione svizzero (UFPP).

La società con sede a Schlieren, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, riferisce di aver identificato diverse proteine specifiche in grado di neutralizzare SarsCov-2, causa della polmonite virale. Queste proteine sono state combinate per agire su tre fronti contro il virus, in particolare impedendogli di penetrare nelle cellule umane, afferma un comunicato stampa diramato ieri sera.

Le prime ricerche condotte con i virologi del laboratorio Spiez, sotto la supervisione dell’UFCP, hanno permesso d’identificare «centinaia di proteine» che possono avere qualità neutralizzanti. Molecular Partners sta già pianificando le condizioni di produzione a partire dal terzo trimestre.