Covid, 24 medici della provincia di Catanzaro rifiutano di vaccinare i propri assistiti nei loro studi

Il fronte è piuttosto eterogeneo e contiene anche un buon numero di “astensionisti”. Medici di medicina generale che hanno appeso “la siringa al chiodo” sfilandosi così dall’accordo regionale raggiunto dalle sigle sindacali e che li vede impegnati in prima linea nella campagna di vaccinazione degli ultraottantenni.

In totale sono 24 nella provincia di Catanzaro i medici che non somministreranno il siero ai propri assistiti, i quali dovranno necessariamente essere presi in carico dall’azienda sanitaria provinciale. Il dato è emerso durante una riunione tenuta nella sede amministrativa dell’Asp e sollecitata da Sergio Abramo, in qualità di presidente della conferenza dei sindaci.

Il faccia a faccia utile a fare il punto della situazione sul territorio provinciale, dove si continua a registrare una disparità di trattamento tra gli anziani assistiti nelle unità complesse di cure primarie – che in gran parte hanno già ricevuto la prima dose – e quelli assistiti in studi medici singoli e non raggruppati in Uccp che non hanno ancora neppure ricevuto i vaccini.