Covid, come va per slot e VLT? I dati non lasciano spazio a dubbi

Chiusure, restrizioni, lockdown e una serrata generale che ha superato i 330 giorni. Un record per il settore del gambling d’azzardo, da quasi due anni in agonia. La pandemia da Covid-19 ha cambiato il settore, c’è poco da dire in contrario.

“Il settore del gioco si compone di varie facce, ma resta un comparto altamente competitivo. A fare la differenza è stato l’online, trascinato dai portali di casinò”, – come sottolineato dagli esperti di Non solo AAMS. “Col dilagare del contagio, infatti, la gente si è lanciata sul settore a distanza, regalando risultati di notevole interesse per gli operatori. Meno per il mondo del gioco in presenza, quello fisico, che soffre invece una crisi senza precedenti”.

Nel mondo del gioco il monopolio se lo contendono slot machine e VLT. Queste ultime, in maniera specifica, hanno sofferto più di altri l’emergenza sanitaria.

A confermalo sono i dati, che parlano di un inequivocabile fatturato fermo al 45%. In termini di AWP, la percentuale è più bassa, assestata al -32%. Statistiche che sono state registrare nel biennio pandemico, mentre nel 2019 i dati erano differenti e molto più alti, seppur si incominciava ad intravedere una sorta di crepuscolo, dovuto all’introduzione di obbligo di tessera sanitaria per accedere ai sistemi VLT.

In una sola parola una crisi senza precedenti sul fronte della liquidità e del controllo fiscale, essendo quella italiana la legislazione forse più severa in materia di prelievo dal gioco d’azzardo. Urge una riorganizzazione, tenendo a mente gli ultimi mesi.

Caratterizzati, questi, dall’obbligo di Green Pass. La certificazione verde Covid ha infatti fatto irruzione nel mondo del gaming, nelle sale giochi, sale scommesse, Bingo, ovunque. In assenza della certificazione, le sanzioni partono dai 400 euro e si fermano ai 1000 euro, anche per i titolari e controllori delle attività.

Un ulteriore bastone tra le ruote. Ora la lancetta è spostata verso il secondo semestre del 2022, dal momento che ci si aspetta la definitiva ripresa dell’Italia e l’uscita, stavolta senza via di ritorno, dalla spirale della pandemia”. Si aspetta con trepidazione la stagione primaverile, ancor di più quella estiva. Nei prossimi mesi ci si gioca il futuro di un intero settore, che esce come si sa con le ossa rotte dalla convivenza forzata col virus.

Difficoltà peraltro estese anche in altre realtà: la Germania sul fronte slot, per esempio, ha calato le vendite del 45%. Ma è davvero tutta colpa del Covid? Ad attenta analisi, per la verità, no.

L’interesse per le slot, negli anni, è andato via via calando, a fronte della crescente popolarità del canale online. In Germania nel 2014 erano attive 270.000 slot, nel 2020 appena 210.000. La pandemia ha accelerato soltanto un tracollo, quello del settore fisico, a favore dell’online. Questo, a sensazione, è il vero punto con cui fare i conti da qui al prossimo futuro.