Covid, didattica in presenza sospesa in alcune classi di scuole catanzaresi

Vista la comunicazione da parte della dirigenza scolastica di un caso di positività al covid riguardante un alunno, è stata sospesa dal 10 al 15 marzo la didattica in presenza in una classe della scuola secondaria di primo grado plesso via Calabria dell’IC Mattia Preti.

A disporlo è stato il sindaco Sergio Abramo che, con un’ulteriore ordinanza, ha adottato la stessa misura anche per quattro classi della scuola primaria “Centro”, plesso Via Mons. Apa, dell’IC Mattia Preti dopo che, a seguito di screening, è emersa la positività al virus riguardante un docente.

Infine, è stata prorogata, per il medesimo periodo, la sospensione della didattica in presenza per una classe della scuola secondaria di primo grado, plesso S. Michele, ed un’altra classe sempre della Scuola primaria “Centro” plesso Via Mons. Apa in attesa che pervengano dal Dipartimento prevenzione dell’Asp i risultati definitivi delle analisi.