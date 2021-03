Covid – Dilaga il contagio, comune calabrese dichiarato zona rossa

Il comune di Nocara è zona rossa per i prossimi 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato con un’ordinanza dalla sindaca Maria Antonietta Pandolfi ed è scaturito dalla situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni nel piccolo centro dell’Alto Ionio cosentino.

«Considerato che nel comune di Nocara – si legge nell’ordinanza – sono stati registrati negli ultimi giorni numerosi casi di soggetti risultati positivi al Covid – 19 e che, essendo il numero dei residenti di appena 347 abitanti, è facilmente ipotizzabile un rapido e incontrollabile dilagare del contagio, qualora gli spostamenti delle persone, l’esercizio delle attività commerciali e lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e private non venissero con immediatezza drasticamente limitati o interdetti».

La sindaca ha ritenuto, pertanto, di adottare misure straordinarie di contenimento del rischio contagio per almeno 15 giorni, salvo proroghe. Per i prossimi 15 giorni sarà vietato, quindi, entrare ed uscire da Nocara salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità comprovate e, naturalmente, per far ritorno alla propria residenza o al proprio domicilio.

I negozi di generi alimentari chiuderanno alle 16 e le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare.

È vietato l’esercizio dei servizi alla persona sia in sedi proprie che presso domicili privati. Bar, ristoranti e pizzerie chiusi; garantita la consegna a domicilio e l’asporto. Sono sospese le attività didattiche nella scuola dell’Infanzia (l’unica presente nel piccolo borgo).

Chiusi al pubblico anche gli uffici del Comune che, per necessità, riceveranno solo su appuntamento, cosi come è interdetto l’accesso al cimitero. L’accesso ai luoghi di culto è limitato alle funzioni religiose.