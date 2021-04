Covid, muore l’appuntato dei carabinieri Domenico Silvestri. Prestò servizio anche a Guardavalle

Ancora un carabiniere vittima del Covid. Ne dà notizia il comando generale. “Il Comandante Generale Teo Luzi e tutta l’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota – si stringono compatti intorno alla famiglia dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte di Vermicino (Roma) del Reparto Scorte Carabinieri della Banca d’Italia, deceduto in queste ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus. Il militare lascia la moglie e due figlie”.

Entrato nell’Arma nel 1990, ha prestato servizio nei primi anni presso la Stazione Carabinieri, prima di Pescorocchiano (Rieti), poi a quelle di Campana (Cosenza) e di Stilo (Reggio Calabria) e di Gardavalle (Catanzaro), per essere infine trasferito presso il Comando Carabinieri della Banca d’Italia.

Silvestri, si legge nella nota “ha dedicato la propria vita al prossimo, al cittadino, a tutti coloro che erano in difficoltà e con profondo senso di responsabilità ha sempre svolto gli incarichi affidatigli con impegno e abnegazione. Sempre disponibile e legato ai valori, al dovere, all’Arma. Un militare che ha servito, con umiltà, ogni giorno il suo Paese, finché oggi il virus lo ha portato via. Aveva 49 anni. I colleghi tutti non dimenticheranno l’amicizia, l’impegno e la dedizione dell’App. Sc. Q.S. Domenico Silvestri”.