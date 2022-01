Covid, ordinanza regionale: la riapertura delle scuole in Calabria slitta al 10 gennaio

Slitta la riapertura delle scuole in Calabria. La decisione è stata presa ieri pomeriggio durante riunione Unità di crisi e messa nero su bianco in un’ordinanza firmata dal governatore Roberto Occhiuto. Gli istituti scolastici riapriranno in Calabria lunedì 10 gennaio.

La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022, dunque, si attuerà nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022, e, contestualmente, a cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, saranno realizzate “iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento ad “open vax day” per la fascia di età 5-11 anni e, più generalmente, alla popolazione studentesca under 18”.