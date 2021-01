Covid, rifiuta di indossare la mascherina: un volo diretto a Catania torna a Malta. La donna è stata condannata a sei mesi

Il rifiuto di una passeggera di indossare la mascherina a bordo dell’aereo ha costretto un volo AirMalta diretto a Catania a fare ritorno a Malta. Il fatto è avvenuto ieri mattina, sul volo decollato alle 6 da Luqa. La passeggera, Freya Angeolova Moutafova, una 24enne bulgara naturalizzata italiana, si è rifiutata di indossare la mascherina nonostante le insistenze dell’equipaggio.

Di fronte al rifiuto il capitano non ha potuto fare altro che rispettare il regolamento aereo e ha invertito la rotta dopo aver allertato la polizia. La donna è stata presa in custodia dalla polizia aeroportuale ed è comparsa di fronte al magistrato che l’ha condannata a 6 mesi con la pena sospesa per due anni. Il giudice: “Comportamento che non può essere tollerato” evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”.