Criminalità organizzata: mafie e cartelli tra potere, economia e globalizzazione

La criminalità organizzata rappresenta una delle sfide più complesse e persistenti per gli Stati contemporanei. Non si tratta semplicemente di gruppi dediti ad attività illegali, ma di vere e proprie strutture articolate, capaci di infiltrarsi nei sistemi economici, politici e sociali.

Mafie e cartelli operano su scala locale e globale, adattandosi ai cambiamenti storici e tecnologici, mantenendo al contempo una forte identità interna.

Le mafie, nate in contesti specifici come quello italiano, si distinguono per una struttura gerarchica, codici d’onore e un forte legame con il territorio.

Organizzazioni come Cosa Nostra, ’Ndrangheta e Camorra hanno storicamente esercitato controllo su aree geografiche definite, imponendo la propria autorità attraverso violenza, intimidazione e consenso sociale.

Questo consenso, spesso sottovalutato, deriva dalla capacità di offrire protezione, lavoro o servizi alternativi a quelli dello Stato, soprattutto in contesti di debolezza istituzionale.

Diversamente, i cartelli diffusi soprattutto in America Latina sono organizzazioni criminali focalizzate principalmente sul traffico di droga. La loro struttura può essere meno tradizionale rispetto a quella mafiosa, ma non per questo meno efficace.

I cartelli operano come vere imprese transnazionali, gestendo produzione, distribuzione e vendita di sostanze stupefacenti su scala globale. La loro forza risiede nella capacità di adattarsi rapidamente, utilizzare tecnologie avanzate e instaurare reti internazionali.

Un elemento comune tra mafie e cartelli è la diversificazione delle attività. Oltre al traffico di droga, queste organizzazioni si occupano di riciclaggio di denaro, estorsioni, traffico di esseri umani, contraffazione e reati finanziari. Negli ultimi anni, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno ampliato ulteriormente le opportunità criminali, facilitando operazioni complesse e rendendo più difficile il lavoro delle autorità.

Un aspetto particolarmente rilevante è l’infiltrazione nell’economia legale. Le organizzazioni criminali investono i proventi illeciti in attività apparentemente legittime, come edilizia, ristorazione, logistica e finanza.

Questo fenomeno altera la concorrenza, danneggia le imprese oneste e contribuisce alla diffusione della corruzione. In alcuni casi, la linea tra economia legale e illegale diventa estremamente sottile.

Il contrasto alla criminalità organizzata richiede strategie complesse e coordinate. Non è sufficiente l’azione repressiva: servono politiche preventive, cooperazione internazionale e interventi socio-economici nei territori più vulnerabili.

Fondamentale è anche il ruolo della società civile, dell’informazione e dell’educazione alla legalità, strumenti indispensabili per indebolire il consenso su cui queste organizzazioni si fondano.

In conclusione, mafie e cartelli non sono fenomeni statici, ma realtà dinamiche che evolvono insieme alla società. Comprenderne le logiche, le trasformazioni e le connessioni globali è essenziale per sviluppare risposte efficaci e durature. La lotta alla criminalità organizzata non riguarda solo la sicurezza, ma anche la tutela della democrazia, dell’economia e dei diritti fondamentali.

Rita Tulelli