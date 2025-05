“Criminalità socializzata”: Studenti e istituzioni uniti per la legalità all’I.C. Catanzaro Mater Domini Nord Est Manzoni

Lunedì 12 maggio 2025, l’Aula Magna “Lucia Mazza” del Plesso Bambinello Gesù ha ospitato un evento di altissimo valore formativo e civile: la presentazione del libro “Criminalità socializzata. Le mafie nei social network. Dai pizzini ai post” di Claudio Cordova, giornalista e autore impegnato nella lotta alla criminalità organizzata.

A inaugurare l’incontro è stato il Dirigente Scolastico, prof. Giulio Comerci, con un intervento appassionato che ha ribadito il ruolo centrale della Scuola nella costruzione di una coscienza civica solida e consapevole. Le sue parole hanno sottolineato l’urgenza di offrire agli studenti strumenti per riconoscere e contrastare i linguaggi subdoli della criminalità, oggi sempre più digitalizzati.

Pur non potendo essere presente fisicamente, la Dott.ssa Marisa Manzini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura Generale di Catanzaro, ha voluto far sentire la propria voce con un messaggio rivolto a studenti e docenti. Nel suo intervento scritto, ha espresso profonda stima per il lavoro di Claudio Cordova, sottolineando la lucidità con cui l’autore affronta un tema di scottante attualità: la capacità delle mafie, e della ‘ndrangheta in particolare, di reinventarsi attraverso la manipolazione dei social network.

Ha evidenziato come la criminalità organizzata, per mantenere potere e controllo, abbia imparato a sfruttare le potenzialità della comunicazione digitale per normalizzare la propria immagine e attrarre il consenso, specialmente tra i più giovani. Un monito forte e chiaro sulla necessità di sviluppare spirito critico e consapevolezza nell’uso delle tecnologie.

Accanto all’autore, il Dott. Giacomo Giovinazzo, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria, ha offerto un contributo prezioso sul legame tra territorio, legalità e sviluppo sostenibile, mentre l’Avv. Rita Tulelli, presidente dell’Associazione “Universo Minori”, ha moderato l’incontro con grande sensibilità e attenzione.

L’autore Claudio Cordova ha coinvolto gli studenti in un dibattito stimolante, dimostrando come la criminalità organizzata si sia perfettamente adattata ai codici della comunicazione social, trasformando post, like e stories in strumenti di consenso, intimidazione e potere.

A impreziosire l’evento è stato l’intervento musicale del M° Gabriele Pupa, che ha regalato al pubblico un momento di emozione e riflessione.

Un incontro intenso, partecipato e necessario, che ha confermato ancora una volta l’impegno dell’I.C. Catanzaro Mater Domini Nord Est Manzoni a essere presidio attivo di cultura, legalità e responsabilità.