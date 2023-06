CRISEA AWARD I EDIZIONE – Premiate aziende calabresi del comparto vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo e del superfood

Cantine Vulcano di Cirò (wine), Frantonio Grancia del Vurdoj di Caccuri (evoo), Pastificio Calabria di Zagarise (cereal), Società Agricola Passo dell’Eremita di Carlopoli (superfood): sono i vincitori della prima edizione del concorso Criseaward.

La cerimonia del premio organizzato e promosso dall’associazione Crisea, presieduta da Stefano Alcaro, si è svolta nella nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia di Catanzaro.

Le aziende vincitrici sono state decretate da una commissione di esperti composta da Alcaro; Luigi Chirizzi, direttore Agenzia Treccani per la Calabria; Marco Poiana, ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari al Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Stefania Sinicropi, associato di Chimica Farmaceutica al Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Unical; Angela Sposato, sommelier AIS, collaboratrice per Slow Food su oli e vini.

A premiare sono stati: il presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso e il delegato del presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Paolo Mattia. I vincitori, oltre a ricevere il Crisea Award realizzato dall’artista Nuccio Loreti, avranno come premi alcuni servizi offerti gratuitamente da professionisti del settore legale, trasferimento tecnologico, marketing e accelerazione di impresa, che hanno aderito al progetto: Barzanò & Zanardo, Entopan, Studio Bianco, Studio Raimondi, Studio Rubino & Partners.

Presenti anche il vice sindaco del Comune di Catanzaro, Giusy Iemma, il direttore generale del Dipartimento dell’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo e i presidenti dei GAL calabresi coinvolti, Natale Corvello, Kroton; Francesco Esposito, Due Mari; Francesco Macrì, Terre Locridee.

Non è voluto mancare l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, Gianluca Gallo: “La nostra regione è una terra fertile e ricca di biodiversità. E’ il momento di credere più in noi, nelle nostre capacità e, soprattutto, di essere protagonisti e non più meri spettatori. Dobbiamo essere più ambiziosi, non accontentarci, ed iniziative, come il Crisea Award che premia le nostre eccellenze e le sostiene, sono pregevoli e devono proseguire nel tempo”.

“Sono molto orgoglioso del lavoro realizzato – ha dichiarato Stefano Alcaro – Ringrazio la giuria, i presidenti dei quattro GAL – Serre Calabresi, Kroton, Due Mari e Terre Locridee – e le istituzioni che ci hanno affiancato. Tutti preziosi nel bel percorso che abbiamo fatto con le 32 aziende selezionate: dalla fase expo, nella quale abbiamo degustato i prodotti, a quella focus, dove ogni realtà si è potuta raccontare. La premiazione è un momento conclusivo di questa prima edizione ma, in realtà, è un punto di partenza per continuare a lavorare al fianco dei produttori del comparto enogastronomico e sostenerli nella loro crescita e valorizzazione.

Le aziende invitate: Az. Agr. Barone Macrì, Az. Agr. Bova, Az. Vin. De Fazio, Cantine Enopolis Bivongi; Cantine Malena, Cantine Vulcano, Cantine Zito, La Collinetta di Merenda Nicola, Az. Agr. Bongarzone, Az. Agr. Casale Scola, Az. Agr. Frantoio Pascuzzi, Az. Agr. Grancia del Vurdoj, Az. Agr. Migliaccio Spina, Oleificio Sità, Oleificio Torchia, Giestra Pasta, Granum di Hera, L’Officina della Terra, Panificio Limone, Pasta Aiello, Pastificio Calabria, Soc. Agr. Mulinum, Amaro Rupes, Ass. Punta Stilo, Az. Agr. Scalise, Caseus Ylelina, Caterisana, Galatea, Malaspina Zafferano, Ominia Naturalisbio, Soc. Agr. Passo dell’Eremita.