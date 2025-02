Crisi a Chiaravalle Centrale: il movimento “Radici e Ali” denuncia l’immobilismo dell’amministrazione

Il gruppo civico attacca il silenzio del sindaco e chiede un’assemblea pubblica: “Serve trasparenza per fermare il declino”

Il movimento civico “Radici e Ali” rompe il silenzio con un duro intervento sulla situazione politica locale, definendo “sconcertanti” le condizioni in cui versa l’amministrazione comunale. In una nota diffusa oggi, il gruppo – impegnato nel monitoraggio della vita pubblica – ha puntato il dito contro la gestione del sindaco, accusato di una chiusura «incomprensibile» verso le richieste di dialogo dell’opposizione e della cittadinanza.

«Da mesi assistiamo a un mutismo collettivo», sottolineato il movimento, evidenziando come le interrogazioni presentate in consiglio comunale dall’opposizione rimangano senza risposta e gli assessori evitino sistematicamente di prendere posizione.

«Il sindaco replica con il silenzio, come se ignorare le criticità fosse una soluzione. Ma il declino che stiamo vivendo non può essere negato», aggiungono, citando il deterioramento di servizi pubblici, la stagnazione di progetti strategici e un clima di sfiducia crescente tra i cittadini.

La preoccupazione maggiore espressa da “Radici e Ali” riguarda l’assenza di confronto istituzionale. «Non è accettabile che in democrazia si preferisca il muro al dialogo», si legge nella nota, in cui si invoca una svolta immediata: il movimento chiede la convocazione urgente di un’assemblea pubblica, aperta alla cittadinanza, dove tutte le forze politiche – maggioranza e opposizione – si confrontino in modo trasparente.

«Gli assessori devono uscire dall’ombra e rendere conto del loro operato. Chiediamo che il consiglio comunale torni a essere un luogo di dibattito, non di monologhi», insistono.

«Se ci sono problemi, vanno discussi pubblicamente. Il silenzio alimenta solo malcontento» la linea del movimento.

Con il rischio di un ulteriore deterioramento della coesione sociale, “Radici e Ali” lancia un appello al «senso di responsabilità» di tutti i consiglieri: «Chiaravalle merita risposte. È tempo di riportare la politica tra la gente, prima che il declino diventi irreversibile».