Crisi Idrica a Satriano: il Sindaco scrive a Sorical e chiede gli indennizzi

Non si placa la polemica dopo i pesanti disservizi idrici che hanno colpito la comunità di Satriano nella giornata di ieri. Come promesso ai cittadini durante le ore più critiche dell’emergenza, il Sindaco è passato ai fatti: questa mattina è stata inviata una comunicazione ufficiale alla Sorical (Società Risorse Idriche Calabresi) per richiedere formalmente un indennizzo per i gravi disagi subiti.
L’iniziativa del primo cittadino punta a tutelare la popolazione, esausta per i continui problemi di erogazione, ma serve anche a fare chiarezza su una questione che spesso genera confusione tra l’opinione pubblica: le responsabilità gestionali.
Il Comune chiarisce: “Siamo danneggiati quanto i cittadini”
A seguito dei numerosi commenti di disappunto apparsi sui social e indirizzati all’amministrazione, l’Ente ha voluto ribadire con fermezza la propria posizione. La gestione del servizio idrico è, infatti, totalmente nelle mani di Sorical.
Il Comune ha specificato alcuni punti chiave per spiegare il proprio ruolo amministrativo:
Ruolo di tramite: Il Comune non gestisce direttamente la rete né le risorse, ma funge da semplice intermediario per l’emissione delle fatture.
Nessun guadagno: Gli introiti delle bollette non restano nelle casse comunali. L’Ente riceve trimestralmente le fatture da Sorical e le “ribalta” sui cittadini; quanto incassato viene poi interamente riversato alla società idrica.
Danno d’immagine e operativo: L’amministrazione sottolinea di considerarsi una parte lesa in questa vicenda, subendo i disagi e le lamentele per un servizio di cui non ha il controllo diretto.
”Il Comune è un danneggiato tanto quanto lo sono stati nella giornata di ieri tantissimi cittadini”, fanno sapere da Palazzo di Città.
Verso una soluzione?
La richiesta di indennizzo rappresenta un segnale forte verso il gestore regionale, chiamato ora a dare risposte non solo tecniche, ma anche economiche per il mancato servizio.
Resta da vedere come Sorical risponderà alla sollecitazione e se verranno messi in atto interventi strutturali per evitare che simili scenari si ripetano.