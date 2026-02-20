Crisi Idrica a Satriano: il Sindaco scrive a Sorical e chiede gli indennizzi

Non si placa la polemica dopo i pesanti disservizi idrici che hanno colpito la comunità di Satriano nella giornata di ieri. Come promesso ai cittadini durante le ore più critiche dell’emergenza, il Sindaco è passato ai fatti: questa mattina è stata inviata una comunicazione ufficiale alla Sorical (Società Risorse Idriche Calabresi) per richiedere formalmente un indennizzo per i gravi disagi subiti.

L’iniziativa del primo cittadino punta a tutelare la popolazione, esausta per i continui problemi di erogazione, ma serve anche a fare chiarezza su una questione che spesso genera confusione tra l’opinione pubblica: le responsabilità gestionali.

​Il Comune chiarisce: “Siamo danneggiati quanto i cittadini”

​A seguito dei numerosi commenti di disappunto apparsi sui social e indirizzati all’amministrazione, l’Ente ha voluto ribadire con fermezza la propria posizione. La gestione del servizio idrico è, infatti, totalmente nelle mani di Sorical.

​Il Comune ha specificato alcuni punti chiave per spiegare il proprio ruolo amministrativo:

​Ruolo di tramite: Il Comune non gestisce direttamente la rete né le risorse, ma funge da semplice intermediario per l’emissione delle fatture.

Nessun guadagno: Gli introiti delle bollette non restano nelle casse comunali. L’Ente riceve trimestralmente le fatture da Sorical e le “ribalta” sui cittadini; quanto incassato viene poi interamente riversato alla società idrica.

​Danno d’immagine e operativo: L’amministrazione sottolinea di considerarsi una parte lesa in questa vicenda, subendo i disagi e le lamentele per un servizio di cui non ha il controllo diretto.

​”Il Comune è un danneggiato tanto quanto lo sono stati nella giornata di ieri tantissimi cittadini”, fanno sapere da Palazzo di Città.

​Verso una soluzione?

​La richiesta di indennizzo rappresenta un segnale forte verso il gestore regionale, chiamato ora a dare risposte non solo tecniche, ma anche economiche per il mancato servizio.

Resta da vedere come Sorical risponderà alla sollecitazione e se verranno messi in atto interventi strutturali per evitare che simili scenari si ripetano.