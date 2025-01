Critelli (Nuova Genesi): “Il cimitero di Santa Maria a Catanzaro sembra terra di nessuno”

“Un luogo dove dovrebbe regnare la pace per portare rispetto ai nostri defunti, in realtà sembra una terra di nessuno lasciato completamente a sé stesso”, queste le dure parole di Andrea Critelli, vice presidente del Movimento politico di Nuova Genesi, dopo aver ricevuto la segnalazione di un muro pericolante nel cimitero del quartiere di Santa Maria, a Catanzaro.

“L’intervento necessario per riparare questo muro è solo la punta dell’iceberg poiché la zona presenta una serie di disagi che rendono scontenti i residenti”, continua Critelli che, dopo aver ricevuto le foto che testimoniano la situazione, ha deciso di segnalare la problematica.

“A giudicare dal muro che sembra potrebbe cadere da un momento all’altro, ritengo che non sia un disagio da sottovalutare. Lungi da me essere allarmista – precisa Critelli -, ma queste sono le classiche riparazioni che andrebbero fatte con una certa urgenza, senza aspettare oltre”.

“La situazione è resa ancora più difficile, dalla perdita d’acqua nella zona, che crea infiltrazioni nel muro e lo rende ancora meno stabile”, aggiunge Critelli. “I residenti mi hanno riferito che, per ovviare alla perdita d’acqua, è stato bloccato il suo passaggio con un cordolo. Soluzione che, però, a lungo andare si è rivelata inefficace e obsoleta. Non è così che si risolvono problemi che richiedono un intervento immediato e, soprattutto, serio”.

Spiega Critelli: “Sottolineo che il cimitero di Santa Maria sembra una terra di nessuno, perché già nei mesi scorsi ha dovuto affrontare il problema dei cinghiali che hanno fatto danni importanti. Come è stato risolto il problema? Con una rete. Una maniera, per quanto accettabile, troppo sbrigativa per essere efficace per lungo tempo”.

“Ogni volta – continua Critelli -, non capisco perché si ha la sensazione che le istituzioni dividano la città in zone di serie A e zone di serie B. Perché il cimitero di Santa Maria non riceve le giuste attenzioni che meriterebbe un luogo come questo? Ci tengo affinché questa segnalazione non passi inascoltata, non per interesse personale, ma perché quel muro potrebbe veramente rappresentare un pericolo per la comunità”